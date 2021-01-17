В Верхневолжье проходит традиционная для зимнего периода операция «Снегоход».Инспекция Гостехнадзора проводят плановые осмотры спецтехники и проводят разъяснительную работу с ее владельцами. Всего в регионе зарегистрировано свыше 4200 снегоходов и снегоболотоходов.Сообщается, что водитель снегохода или снегоболотохода должен иметь при себе удостоверение на право управления данной техникой. Транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и пройти технический осмотр.При эксплуатации внедорожной мототехники необходимо иметь защитную экипировку, выбирать в зависимости от погодных условий оптимальный скоростной режим, а также избегать выезда на неокрепший лед водоемов.