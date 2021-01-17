В течение двух дней, 18 января - в Твери, 20 января - в районах Тверской области, запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.Сообщается, что тверской радиотелецентр РТРС будет проводить технические мероприятия, которые необходимы для бесперебойной трансляции в течение года.В Твери перерывы вещания телеканалов будут 18 января с 2 до 11 часов, в районах Тверской области - 20 января с 8 до 17 часов. В это время на экране будет показываться цветная настроечная таблица.В прайм-тайм — с 17 до 23 часов, когда в эфире традиционно идут самые рейтинговые и любимые зрителями передачи — перерывов не будет.