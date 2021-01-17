Тело 17-летней девушки с признаками обморожения было найдено 16 января на улице посёлка Новозавидовский Конаковского района Тверской области. По факту ее смерти следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка.Сообщается, что в данный момент следователи регионального СУ СК и сотрудники МВД выясняют все обстоятельства трагедии. Следователи выезжали на место, где была найден труп, прошёл опрос родных погибшей, её друзей и знакомых.Так же сообщается, что телесных травм и повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле девушки не обнаружено.- Точная причина гибели будет устанавливаться после судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - поясняют в пресс-службе СУ СК по Тверской области