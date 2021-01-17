Рассказываем, какая погода на 17 января 2021 в Твери, будет ожидать горожан. МЧС РФ предупреждает о сильных морозах 17 и 18 января в Тверской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут ожидать жителей Твери и области в воскресенье и понедельник, 17-18 января 2021.Ожидается похолодание и снег. Температура воздуха ночью опустится до -27 градусов, а днем до -18 градусов мороза.В такую погоду, чтобы избежать переохлаждения и обморожения, лучше оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Одевайтесь теплее и будьте здоровы.