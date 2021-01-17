Данные о толщине льда на водоемах Тверской области опубликовало региональное ГУ МЧС. Это актуально накануне крещенских купаний 19 января 2021.Сильные морозы способствовали тому, что на некоторых водоемах региона образовался 30-сантиметровый слой льда. Вообще же разброс значений по толщине льда на водоемах Тверской области достаточно большой - от 18 до 30 см.В Твери в районе Речного вокзала толщина льда составила 10 см. А в районе Малых Перемерок на Волге лёд толщиной 30 см. В Конаковском районе толщина льда на водоемах от 18 до 30 см.В Осташковском районе, на Селигере - около 18-19 см.Самый тонкий лёд на Угличском водохранилище в районе Кимр - 4 см, а Цнинский канал в районе Вышнего Волочка кое-где вообще не покрыт льдом.На Рыбинском водохранилище в районе Весьегонска толщина льда 10-12 см. Что до морозов, в ближайшие сутки температура воздуха останется такой же холодной до -20 градусов.Напомним, Крещенские купания в Твери в специально оборудованной купели пройдут 19 января 2021 в районе Речного вокзала, в Калининском районе купания запрещены. Ряд муниципалитетов региона так же отказался от проведения купаний в пандемию коронавируса.