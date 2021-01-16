Решение о продлении социальной поддержки семей с невысоким уровнем доходов принято на заседании президиума Правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени.Таким образом, детей из семей с низким уровнем доходов будут бесплатно кормить в школе до конца учебного года - 31 мая.При этом заявление на продление меры поддержки писать не нужно.Если школьник временно не посещает школу, учится дистанционно, одному из родителей должны предоставлять продуктовый набор на 40 рублей.Как сообщает областное правительство, ребенок, который находился дома семь дней, получит набор из мясных консервов, макаронных изделий, гречки и баранок. В наборы на другое количество дней могут включить рис, пшенную крупу, печенье, сушки и джем.Все продукты в наборе - тверские.