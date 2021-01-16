15 января умер генерал-майор Юрий Фёдоров. Он был начальником Тверского суворовского военного училища с 1991-го по июнь 2008 года.Соболезнования родным и близким Юрия Ивановича выразил губернатор Игорь Руденя.- Юрий Иванович внес огромный вклад в сохранение и развитие Тверского суворовского военного училища, в воспитание новых поколений защитников нашей Отчизны. Имя Юрия Ивановича Федорова навсегда останется в истории отечественных Вооруженных Сил, в летописи Верхневолжья, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.Юрий Фёдоров родился 1 января 1946 года в Алтайском крае. В 1966 году окончил Омское танкотехническое военное училище, а в 1977-м с - командный факультет Военной Академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.Последовательно прошел все должности от заместителя командира танковой роты по технической части до командира танковой дивизии.С 1979 года по 1991 год, до назначения на должность начальника ТСВУ служил в армии на различных штабных и командирских должностях.