В Рязани убили главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Как выяснили наши коллеги из ТИА, погибшая была уроженкой Тверской области. Она родилась в городе Белый. Ей было всего 33 года.Рязанский СУ СК сообщил, что тело Жанны с множественными колото-резанными ранениями обнаружили поздно вечером в ее квартире 15 января.Подозрение в совершении убийства женщины пало на ее супруга. По информации рязанского СУ СК, это житель Тверской области 1983 года рождения. Забрав детей, он покинул Рязань. В настоящее время он задержан.По версии следствия, мотивом убийства могла стать семейная ссора.Жанна Шеплякова (Ерохина) родилась в городе Белый и с 2011 по 2017 годы работала там корреспондентом в местной газете - \\"Бельская правда\\". Затем переехала в Смоленске, а потом уже в 2018 году - в Рязань.\\"КП\\"-Тверь\\" выражает соболезнования родным и близким Жанны Шепляковой.