У жителей Кашина и Калязина появилась возможность сняться в популярном телешоу \\"На ножах\\", которое ведет известный шеф-повар Константин Ивлев. Об этом сообщается в паблике \\"Подслушано Калязин-Кашин-Кесова Гора\\".Съёмки шоу будут проходить в Кашине и Калязине с 21 по 30 января. Для шоу нужна массовка. Участие в ней оплачивается.Напомним, что в телешоу «На ножах» Константин Ивлев ездит по городам и, так сказать, спасает кафе, бары или рестораны, у которых плохо идут дела.Напомним. что шеф Ивлев уже приезжал в наш регион. В августе 2019 года, когда о COVID-19 никто и не думал, знаменитый повар участвовал в гастрофесте «Верхневолжье» и приготовил тогда 220 литров солянки.