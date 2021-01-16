Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Огромные крылатые машины поднялись на высоту свыше 4000 метров и вместе пролетели более 600 километров. Средняя скорость самолетов была 500 км/ч.По информации Минобороны РФ, эти полеты проводились для совершенствование навыков молодых экипажей Ан-124-100 «Руслан».Пресс-служба Минобороны не сообщила, где конкретно был проведен рекордный взлет и полет. Однако, есть подозрение что взлетали «Русланы» с тверского аэродрома в Мигалово.Это косвенно подтвердили в официальной группе аэродрома в ВК. Кроме того, там сообщили, что один из этих шести Ан-124-100 точно базируется в Мигалово в Твери.