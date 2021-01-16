16 января исполнилось 79 лет со дня освобождения Андреапольского района от войск нацистской Германии.- Сегодня в каждой андреапольской семье хранится память о мужестве и стойкости мирных жителей, об отваге солдат, офицеров, участников партизанского движения. Гордость за победителей, чувство причастности к общей истории объединяют представителей всех поколений, – отмечено в телеграмме от губернатора Игоря Рудени.Андреапольская земля была оккупирована войсками Третьего рейха с октября 1941 по январь 1942 года. Районный центр после жестоких боев в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции освободили бойцы 4-й армии Калининского фронта. В районе против немцев активно боролись и партизаны.Интересно, что после освобождения Андреаполь даже упоминается в стихотворение Михаила Матусовского: «В Киле бомбили. В Туле вздули. Из Андреаполя драпали. У Триполи всыпали. А теперь на Дону тону!». Это стих напечатал в 1943 году журнал «Крокодил».