В Тверской области, по данным оперштаба на 16 января 2021 года, 226 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25910 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 21302 человек (+231).Изолирован 4121 больной (-8).Умерли 487 человек (+3).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 16 января выявлен 8321 случай заражения коронавирусом (+54 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1862 (+1),Вышневолоцкий городской округ - 1513 (+7),Ржев - 1466 (+5),Торжок - 1217 (+12),Кимры - 1137 (+10),Калининский район - 1016 (+7),Бологовский район - 745 (+29).За весь период в регионе проведено 494985 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 3917.