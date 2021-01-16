Напомним, что сегодня ночью в Твери на улице Большевиков в старом деревянном доме произошел пожар. После тушения в доме были обнаружены четыре трупа - трех мужчин и женщины. Выводы делать рано, но, судя по всему, они погибли от удушья.Уже возбуждено уголовное дело по данному факту, ведется следствие.Следователь, криминалист и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли улики, допросили свидетелей.- По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.Информации о том, кем были погибшие, пока не сообщается.