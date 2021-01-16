15 января губернатор Игорь Руденя провел совещание областном правительстве. Оно было посвящено вопросу централизации службы скорой медицинской помощи в регионе. В частности речь шла о едином диспетчерском центре.На сегодня он принимает вызовы скорой уже из семи муниципалитетов - с территорий Твери, Калининского, Ржевского, Торжокского, Кимрского и Конаковского районов, Вышневолоцкого городского округа.Игорю Рудене показали возможности информационной системы единого диспетчерского центра службы. Диспетчеры в режиме онлайн могут видеть количество поступивших вызовов, время выезда бригад на место и другие параметры. Губернатор также отметил возможность направлять дополнительные машины скорой помощи на те территории, где временно не хватает бригад. Это уже делается. Так, в декабре 2020 года медики из Твери помогли бригадам Вышнего ВолочкаУчастники совещания также обсудили вопросы усиления кадрового состава диспетчерского центра, включения в единую систему других агломераций региона. СПРАВКА КП Единый диспетчерский центр создан на базе Тверской станции скорой медицинской помощи. На посту находится 125 выездных бригад медиков. В Твери круглосуточно выходят на линию 33 бригады. С 7 декабря 2020 года в Тверской области также организована круглосуточная работа «горячей» линии на номере 122.