16 января в 4:40 в подразделение МЧС в твери поступило сообщение о том, что на улице Большевиков в одноэтажном двухквартирном деревянном доме - пожар. Пожарные оперативно прибыли на место и увидели, что горит одна из комнат.Пожар был полностью потушен в течение часа. В итоге в доме были обнаружены мертвые тела трех мужчин и женщины. На место происшествия незамедлительно выехали руководитель следственного отдела, следователь и криминалист регионального СКР, сотрудники МВД.Как сообщает следственное управление СК РФ по Тверской области, по фактам гибели людей организована доследственная проверка.Для установления точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожаро-техническая экспертиза. Причины гибели людей установят в результате судебно-медицинской экспертизы.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.