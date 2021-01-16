Мутная история с оформлением документов по земельному участку произошла в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Калининского района. Об этом сообщило Управление Росреестра по Тверской области.Инженер подготовил межевой план в связи с образованием земельного участка. Не будем вдаваться в технические детали, но в результате у хозяина этого участка в собственности оказался пожарный водоем и часть дороги общего пользования.Нарушения при правовой экспертизе выявили сотрудники тверского Управления Росреестра. Подали жалобу в прокуратуру.В итоге суд признал кадастрового инженера виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в 30000 рублей.