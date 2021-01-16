Сколько бездомных животных замерзает насмерть в холода в нашем регионе да и вообще в России? Такой статистики никто не ведет. Но мы можем сделать так, чтобы замерзало как можно меньше собак и кошек, у которых нет своего дома.Инициативная группа по защите животных в Твери в своем паблике призывает граждан помочь бездомным собакам и кошкам выжить в эти суровые морозы.Чтобы помочь бедным пушистикам, достаточно совершить всего несколько действий.- Уличным кошкам и собакам очень сложно при таких температурах. Пустите их погреться или переночевать хотя бы в подъезд, накормите. Управляющие компании, ТСЖ, оставьте хотя бы одно окошко в подвал открытым. Для бездомных кошек это реальный шанс выжить в такой мороз, - пишут в посте тверские зоозащитники.