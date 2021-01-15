На заседании президиума правительства, которое провел 15 января губернатор Игорь Руденя, утверждены границы 12 особо охраняемых природных территорий. Они имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.- Особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Верхневолжья, - считает глава региона.В переченб вошли природные заказники и памятники природы в Удомельском городском округе, Сандовском муниципальном округе, Рамешковском, Максатихинском, Зубцовском, Кимрском, Молоковском районах общей площадью более 8 479 га.На территориях запрещается: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.