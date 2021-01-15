Выставка в честь 195-летия со дня рождения писателя, нашего земляка и тверского вице-губернатора Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина открылась в областной столице.Выставка, открывшаяся в библиотеке имени Герцена - книжная. В экспозиции представлены удивительные произведения этого великого русского сатирика из фондов библиотеки.Посетить выставку может каждый желающий, она открыта до 31 января в Михайловском зале \\"Герценки\\" на Тверском проспекте, 5. Вход свободный. Не забывайте о социальной дистанции и обязательно используйте маску или респиратор.Справки по телефону: (4822) 34-29-20.