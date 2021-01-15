Конкурс \\"Город Снеговиков 2021\\" стартует в Твери. Соревнование на лучшего снеговика организовал городской МУП \\"Дирекция парков\\" (предприятие, заведующее горсадом, парком Победы и ландшафтным парком \\"Тьмака\\").Чтобы принять участие в этом веселом состязании, нужно слепить снежную бабу - так, как позволяет полет фантазии, - и прислать фотографии своего снеговика с заявкой на почту gorsad.tver@bk.ru. Заявки принимаются с 18 января до 7 февраля 2021. Важно условие: снеговика вы должны слепить и сфотографировать в одном из вышеперечисленных парков.Конкурс пройдет в трех номинациях, в каждой из которых объявят победителя:\\"Классический снеговик\\". Воссоздаем образ, знакомый с детства: нос морковкой, пуговицы - глаза, ведро или старая шляпа на голове.\\"Самый большой снеговик\\". Все просто - делаем снеговика самого большого размера.\\"Самый оригинальный снеговик\\". Ваша фантазия - залог победы. Оригинальность и творческий подход - вот что понадобится участникам в этой номинации.Победителей определят и наградят 10 февраля. Но что-то подсказывает, что именно в этом конкурсе главное не победа, а участие.Подробнее о правилах конкурса смотрите ниже, или по ссылке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнеговик-алкаш и целая семья медведей: Жители Тверской области лепят забавных снеговиковФотографии созданных с большим мастерством, а иногда даже провокационных снеговиков опубликованы в сети. Вот, например, снеговик-алкаш... Далее...