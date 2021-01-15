В регионе готовятся к массовой вакцинации населения от COVID-19. 18 января в Тверскую область должны привезти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом говорили на заседании оперштаба региона, которое 15 января провел губернатор Игорь Руденя.- Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. Со стороны региона должна быть подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах. Сейчас это вопрос жизни и защиты наших людей от инфекции, – сказал Игорь Руденя.Напомним, что в тверской регион пока поступило чуть больше 2200 доз вакцины «Спутник V». Первые прививки сделали медикам. Всего на сегодня в регионе привились около 2000 человек.При этом ранее была информация, что в Верхневолжье поступят еще 2000 доз вакцины «Спутник V». Однако, как теперь сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, с понедельника больницы, где открыты кабинеты для вакцинации, получат еще 14 тысяч доз.Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты в Твери в горбольницах №1 и №7, в больнице скорой медицинской помощи. а также Вышневолоцкой ЦРБ.Как сообщает областное правительство, в ближайшее время планируется открыть центр вакцинации на базе Центра имени В.П. Аваева в Твери, Кимрской и Ржевской ЦРБ.К 10 февраля запланировано поэтапное открытие пунктов вакцинации в 27 медорганизациях, к концу февраля - старт проведения выездной вакцинации в муниципалитетах.Записаться на вакцинацию от коронавируса может любой желающий. На прививку необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.О том, как пожилым жителям Тверской области пройти вакцинацию и какие противопоказания могут быть к прививке, читайте здесь.Где можно привиться на данный моментГородская клиническая больница №1: телефон для записи на вакцинацию - 42-45-20 с 8:00 до 10:00.Городская клиническая больница №7: телефон для записи на вакцинацию - 8-900-019-98-01 по будням с 9:00 до 12:00.Больница скорой медицинской помощи: телефон для записи на вакцинацию - 44-42-44 по будням с 8:00 до 16:00 (либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно №4).Вышневолоцкая ЦРБ: записаться на вакцинацию можно по будням с 8-00 по 14-00 в кабинете №69 поликлиники №1 по адресу Казанский проспект, 121а.