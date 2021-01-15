В полицию обратился 31-летний житель посёлка Химинститута в Твери. Мужчина сообщил, что у него похитили с карты 35 000 рублей. По данному сигналу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.В ходе розыска был задержан подозреваемый - 29-летний житель Твери.Фигурант пояснил, что в день происшествия выпивал с потерпевшим в его квартире, и когда хозяин уснул, злоумышленник через \\"Мобильный банк\\" первел себе деньги, а позже потратил их на личные нужды.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.