Работник исправительной колонии №9 в Нелидовском районе обвиняется в том, что применил к заключенному силу. Об этом рассказала заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области Алина Дубасова. Расследование уголовного дела продолжается.Поводом для возбуждения дело стало видео, размещенное в одной из соцсетей в 2020 году. Предположительно, запись была сделана в декабре 2016 года. По описанию, на ней ничего не видно, но слышно, как сотрудники колонии требуют, чтобы некий Василий Иванович встал лицом к стене и расставил широко ноги, а затем раздаются звуки ударов.Предполагают, что избивают заключенного Василия Путина за оскорбления персонала колонии. Прокуратура проводит проверку по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».Фигурант дела находится под домашним арестом. Вину он не признает.