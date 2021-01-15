В ржевской ИК-7 сотрудниками отдела по воспитательной работе была организована зимняя спартакиада среди осужденных. Заключенные участвовали в турнирах по настольным играм и силовым упражнениям.Результаты размещались на стенде в центре жилой зоны и те, кто не принимал участия в спартакиаде могли следить за ходом состязаний.В отрядах прошли турниры по поднятию туловища из положения лежа и по подтягиванию на перекладине. Традиционно в программу спартакиады входили турниры по шашкам, шахматам и нардам.- Победители спартакиады были поощрены начальником учреждения, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.