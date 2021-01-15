В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний житель Калининского района. Мужчина рассказал, что из его сарая было похищено имущество стоимостью 129 000 рублей.Полицейские составили описание похищенного. Выснилось, что добычей злоумышленника стали топливные насосы, автомобильные генераторы, тормозные колодки, тракторный радиатор и электрический наждак.Личность подозреваемого была установлена в ходе розыска. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что дверь сарая была не заперта, парень перетащил вещи к себе на участок, а потом отвез и сдал их в пункт приема металла.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.