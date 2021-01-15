Засор канализационного коллектора у дома №34 на проспекте Николая Корыткова в Твери устранен. Об этом ООО \\"Тверь Водоканал\\" сообщил днем, 15 января.Напомним, коммунальное ЧП произошло 12 января. Из-за засора трубы один из дворов затопило канализационными отходами. Жители пожаловались на неприятный запах.- Ремонтная бригада компании смонтировала и запустила в работу временную перекачку канализационных стоков, откачала и очистила территорию. По результатам проведённых мероприятий с 13 января изливов в данном месте не зафиксировано, - сообщает \\"Водоканал\\".По факту выполнения ремонта территория, попавшая в зону затопления, будет продезинфицирована.