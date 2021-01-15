В тверской школе №17 скончалась учитель русского языка и тературы Татьяна Владимировна Костова. Ей было 53 года. Некролог появился на сайте школы 8 января.- От нас ушел удивительно светлый, добрый, отзывчивый человек, прекрасная женщина, замечательный учитель и коллега, - вспоминают о ней в школе.В школе №17 татьяна Костова работала более десяти лет. Общий стаж работы - более 17 лет.Напомним, в октябре 2020 года в 17-й школе умерла учитель математики Любовь Алексанровна Дмитриева. Она работала учителем 45 лет.