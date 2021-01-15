В выходыне, с 15 по 17 января, в Тверской области состоится профилактическое мероприятие \\"Контроль трезвости\\". Рейд по выявлению водителей, управляющими транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения, проведет Госавтоинспекция.В связи с этим жителей Твери и области просят сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.Сведения (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо передавать по телефонам: \\"02\\" или \\"102\\".