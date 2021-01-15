В преддверии Крещения Господня в Твери состоялось выездное совещание всех задействованных в проведении крещенских купаний структур под руководством заместителя главы администрации Андрея Антонова.Напомним, в Твери будет организована только одна крещенская купель – на набережной Афанасия Никитина напротив Центрального корпуса ТГТУ.На время проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта с 8:00 утра 18 января до 3:00 ночи 19 января. С 21:00 вечера 18 января до 3:00 ночи 19 января будет ограничено движение транспорта по набережной Афанасия Никитина (от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала) и по улице Горького (от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала).Для удобства купающихся на берегу реки будут установлены палатки для обогрева и переодевания, проведено дополнительное освещение. Дезинфекция палаток будет проходить ежечастно, внутри установят рециркуляторы. Граждане должны использовать защитные маски.Вечером, 18 января, от Успенского собора к купели пройдёт крестный ход. Затем состоится церемония освящения воды, и ровно в полночь иордань будет открыта для купания всех желающих до 20:00 19 января.