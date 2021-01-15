Премия имени Андрея Дементьева была учреждена областным правительством во главе с губернатором Игорем Руденей и «Домом поэзии Андрея Дементьева». И вот в Твери определили ее получателей - победителей соответствующего конкурса. Всего их двое, плюс еще двоим вручили спецпризы.Участниками конкурса стали представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Тверской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Ярославской и некоторых других областей.Победителей выявляло солидное жюри. В его составе, к примеру, были такие люди, как писатель и драматург, председатель редакционного совета «Литературной газеты» Юрий Поляков, главный редактор журнала «Юность» и писатель Сергей Шаргунов, поэт и публицист Юрий Кублановский и другие.В итоге победителем в номинации «Молодой поэт» стал липецкий учитель истории, автор сборника стихотворений «В туманах окраин» Александр Лошкарев. Он получит 300 тыс. рублей.В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников. Ему полагается 700 тыс. рублей.Также жюри решило вручить специальные призы. Один получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери, другой - Варвара Заборцева из Архангельской области.Церемонию награждения планируется провести в Твери в День поэзии 21 марта. Победителям также вручат золотую медаль Лауреата и фрачный значок.