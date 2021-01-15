15 января 79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Осташковский городской округ и Селижаровский муниципальный округ. Губернатор Игорь Руденя поздравил их жителей и руководства местных администраций со знаменательной датой.Глава региона отметил, что память о подвиге освободителей Осташковского и Селижаровского краев \\"навсегда станет достоянием истории\\"- Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу Отечества! Низкий поклон ветеранам, всем, чей труд послужил возрождению и развитию вашего края!, - говорится в телеграмме от Игоря Рудени.В 1941-1942 годах Осташковский район имел стратегическое значение как транспортный путь доставки грузов на фронт. Более 100 дней часть территории была оккупирована войсками вермахта.По селижаровской земле проходил один из важнейших участков фронта, который преграждал немецкой армии путь к Калинину и Москве.Районный центр был захвачен 20 октября 1941 года. Большая часть муниципалитета находилась в оккупации 93 дня. Освобождала Селижарово 22-я армия Калининского фронта.