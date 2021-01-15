На сегодняшний день в 23 муниципальных образованиях Тверской области готовятся провести Крещенские купания. Всего обустроят более 40 иорданей. В Твери будет одна купель – на левом берегу Волги у Речного вокзала на набережной Афанасия Никитина. Главное, что обозначили на селекторе – обеспечить безопасность желающих окунуться в проруби.В каждом месте для купаний заранее проверят толщину и состояние льда, установят освещение, раздевалки, места для обогрева людей и будут разливать горячий чай. Особое внимание уделят детям, которых родители привели с собой. Одна из главных задач – не допустить несанкционированных мест для ныряния в прорубь.– Очень важно подойти к организации мероприятий с учетом специфики текущего года. В регионе сохраняются ограничения, которые введены Роспотребнадзором. Мы должны обеспечить социальную дистанцию и все меры профилактики, которые были предписаны, – обозначил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В крещенскую ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января на местах будут дежурить полицейские, спасатели МЧС, в том числе ГИМС, врачи, представители органов местного самоуправления. Кроме того, к охране общественного порядка привлекут сотрудников Росгвардии, добровольных народных дружин, казачества и частных охранных предприятий.Областной Роспотребнадзор и медики просят воздержаться в этом году от купаний людям старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания. Тем, кто в последние три месяца переболел коронавирусом, идти к проруби также не рекомендуют. Необходимо учитывать и собственные силы, и то, какая будет погода.