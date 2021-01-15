В Тверской области, по данным оперштаба на 15 января 2021 года, 225 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25684 случая заражения COVID-19.Выздоровели 21071 человек (+178).Изолированы 4129 больных (+47).Умерли 484 человека (0).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 15 января выявлено 8267 случаев заражения коронавирусом (+79 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1861 (+4)Вышневолоцкий городской округ – 1506 (+20)Ржев – 1461 (+5)Торжок – 1205 (+15)Кимры – 1127 (+12)Калининский район – 1009 (+2).За весь период в регионе проведено 491 068 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3 704.