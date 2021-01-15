В Тверской области восстановлено энергоснабжение большей части потребителей. Напомним, что из-за сильного снегопада 14 января часть жителей осталась без света.Восстановительные работы на объектах продолжаются. На особом контроле – ситуация в Кашинская городском округе, Кимрском и Калининском районах. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала \\"Россети Центр\\" оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области. В восстановительных работах задействована 321 бригада, 1451 человек и 452 единицы техники, в том числе из других регионов.Из-за похолодания и осадков в Тверской области действует режим повышенной готовности. Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов жители Верхневолжья могут сообщить по телефону: 8-800-220-0-220.