14 января ушла из жизни заместитель главного врача по качеству медицинской помощи городской клинической больницы №7 Марина Алексеевна Березовская. Ей было 53 года. Некролог опубликован на сайте больницы.Марина Алексеевна 27 лет посвятила здравоохранению Тверской области. В 1990 году с отличием закончила Калининский государственный медицинский институт.Трудовую деятельность начала в должности ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМА. В 1997 году стала кандидатом медицинских наук, в 2006 году ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре пропедевтики внутренних болезней, в 2009 году присвоена высшая квалификационная категория по специальности \\"терапия\\".В ГКБ №7 Марина Березовская работала с 2011 года, сначала врачом-терапевтом, затем - заместителем главного врача по качеству медицинской помощи.- За время работы зарекомендовала себя хорошим организатором, талантливым руководителем, пользующимся огромным уважением и авторитетом среди персонала больницы и пациентов. Ее труд неоднократно был отмечен благодарностями и почетными грамотами Министерства здравоохранения Тверской области, Тверской городской Думы, Законодательного Собрания Тверской области, -вспоминают о ней коллеги и выражают соблезнования родным и близким.Прощание с Мариной Алексеевной Березовской состоится 16 января в 9:45 от морга больницы.