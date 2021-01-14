Народный ансамбль танца \\"Тверичане\\" имени Евгения Комарова из Тверской области стал обладателем наград I заочного Всероссийского конкурса-фестиваля \\"Душа России – Кострома\\". В проекте участвовали представители семи стран: России, Республик Казахстан и Беларусь, Австралии, Эстонии, Румынии, Латвии. Жюри высоко оценило хореографическую композицию \\"Гуси-лебеди\\" хореограического коллектива ДК \\"Пролетарка\\".Ансамбль удостоен сразу двух престижных наград – специального приза \\"За высокий уровень исполнительского мастерства\\" и сертификата на участие в IV Международном конкурсе хореографического искусства \\"Мистерия танца\\", который пройдет в 2021 году.