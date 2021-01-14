С жалобой на неудовлетворительное состояние дорог в прокуратуру обратились жители Старицкого района Тверской области. В частности, граждан не устроило состояние полотна по направлением: Старица – Родня – Суровцово, Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области, Павликово – Луковниково – Орешки, Торжок – Высокое – Берново – Старица, \\"Москва – Санкт-Петербург\\" - Большие Борки – Нестерово – Черничено.В ходе проверки были выявлены дефекты - выбоины, просадка полотна, проломы и колейность.Прокуратурой района в адрес директора ГКУ ТО \\"Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области\\" внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, однако нарушения устранены не были.Прокурор снова обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия Министерства транспорта Тверской области и Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, которое рассмотрено и удовлетворено.Решение суда не вступило в законную силу.