В Тверской области, по данным оперштаба на 14 января 2021 года, 230 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 25459 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 20893 человек (+498).Изолированы 4082 больных (-275).Умерли 484 человека (+7).Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 14 января выявлено 8188 случаев заражения коронавирусом (+68 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1857 (+1)Вышневолоцкий городской округ – 1486 (+8)Ржев – 1456 (+5)Торжок – 1189 (+8)Кимры – 1115 (+9)Калининский район – 1007 (+8).За весь период в регионе проведено 487 364 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4 121.