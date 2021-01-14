В перид пандемии многие родители школьников и воспитанников детских садов Тверской области столкнулись с тем, что из-за пропуска занятий в течение нескольких дней в образовательном или дошкольном учреждении требуют справки от педиатра о здоровье ребенка.На вопрос, когда же нужно приносить справку и на законных ли основаниях ее требуют, ответила в своем \\"Инстаграм\\" уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина.- С 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные нормы и правила СП 2.4.3648-20, в которых предусмотрено, что после перенесенного заболевания дети допускаются в образовательной организацию при наличии медицинского заключения (медицинской справки). Иных оснований обращения к врачам за справкой для школы или детского сада не предусмотрено. Поэтому родители вправе по согласованию с образовательной организацией оставить здорового ребёнка дома (семейные обстоятельства, поездка, соревнования и т.д.), справку после этого приносить не нужно, - разъяснила омбудсмен.Требования предоставления справок от врачей даже в случае однодневного отсутствия ребёнка в учреждении незаконны.