Вечером, 14 января, в Твери случился транспортный коллапс. Город встал в огромной пробке. Частично этому способствовали снегопад и снегоуборочная техника, которая чистит улицы.Но главной причиной автомобилисты назвали ремонт дороги на кольце в \\"Южном\\". По словам очевидцев огромная пробка растянулась от набережной реки Лазури до самого Октябрьского проспекта.- Более менее ехать можно только ближе к \\"Торговому парку\\", на кольце машины стоят плотным потоком. Движение на Волоколамском проспекте и прилегающих улицах парализовано. На кольце дорожные службы засыпают снегом и асфальтной крошкой огромную яму, - рассказали автовладельцы, которые оказались в гуще событий.Единственный пока вариант для водителей искать по навигатору возможные пути объезда.