Из-за сильного снегопада, накрывшего 14 января Тверской области, в некоторых районах произошли обрывы на линиях электропередачи. Локальные отключения сейчас ликвидируют энергетики.На устранение аварий брошена 321 бригада, это 1451 человек и 452 единицы техники. Тверским энергетикам помогают коллеги из других регионов.По информации областного правительства, для обеспечения электричеством социальных и иных важных объектов задействуются резервные источники питания.В связи с непогодой - снегопадом и морозами, в Тверской области и еще пятнадцати регионах действует режим повышенной готовности.Губернатор Игорь Руденя поручил региональным Минлесхозу и Минэнерго при помощи главка МЧС оказать энергетикам, устраняющим аварии, всю необходимую помощь.ВАЖНО!Сообщить об отключениях электричества или повреждениях на энергообъектах можно по бесплатному телефону 8-800-220-0-220.