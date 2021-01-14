Во время рабочего визита в Вышний Волочек 14 января губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу реконструкции центральной районной больницы. В обсуждение участвовали глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина, руководство ЦРБ, представители различных ведомств.Игорь Руденя затем сообщил журналистам, что Вышневолоцкую ЦРБ задумано превратить в высокотехнологичный медцентр.- Здесь уже установлены магнитно-резонансный томограф, рентген оборудование. В больнице будут развивать телемедицину, закупать новую медтехнику, в том числе для помощи людям, пострадавшим в ДТП. Кроме того, будет построено современное отделение для больных с инфекционными заболеваниями. Рассчитываем к концу 2021 года разработать документацию, в четвертом квартале планируем приступить к реконструкции, - пояснил губернатор.По информации областного правительства, будет реконструирован главный корпус больницы, обустроена площадка для вертолетов санавиации.Напомним, что в декабре в ЦРБ был открыт ковидный госпиталь на 75 коек. В ближайшее время планируется открытие центра амбулаторной помощи больным коронавирусом и прививочного кабинета.СПРАВКА КПВышневолоцкая ЦРБ обслуживает около 200 тысяч человек из Вышневолоцкого городского округа, Бологовского, Спировского, Фировского районов и ЗАТО Озёрный.Мощности больницы составляют 528 круглосуточных коек и 180 коек дневного пребывания.Вышневолоцкая ЦРБ участвует в программе по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболевании, проекте по совершенствованию помощи пострадавшим в ДТП.В августе 2020 года в ЦРБ начало работать отделение компьютерной томографии.онной больницы