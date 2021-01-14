Причина, по которой перенесли заседание, как сказано в пресс-релизе на сайте Центрального районного суда Твери, в том, что необходимо вызвать свидетелей стороны защиты. 14 января были допрошены свидетель и эксперт-трасолог, специалист который занимается следами, оставленными на месте преступления.Центральный районный суд постановил продлить срок ареста обвиняемого на два месяца, т.е. до 19 марта включительно. Дело Эмиля Байрамова к тому моменту уже будет рассматриваться дольше года.Напомним, авария, в которой второй водитель погиб, и пятеро пешеходов получили различные травмы, произошла 3 февраля 2020 года на пересечении Волоколамского проспекта с проспектом Победы. Машины столкнулись и вылетели на тротуар.Разбирательство по уголовного делу началось 30 июля 2020 года. С этого момента вынесение вердикта постоянно переносится.Эмиль Байрамов был признан одним из виновников аварии. В его крови нашли следы наркотиков.