В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 53-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ночью около дома к нему подошел неизвестный и отнял у него куртку, в которой находился сотовый телефон. Ущерб составил 14 000 рублей.Полицейские составили ориентировку с приметами грабителя и передали наружным службам полиции.В ходе розыска подозреваемый в грабеже был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Твери.Злоумышленник сознался, что похищенное уже сбыл. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.