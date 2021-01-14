Техника МУП \\"ЖЭК\\" вышла на расчистку улиц Твери после снегопада, который обрушился на город в ночь на 14 января. Дороги чистили ночью и утром. Также проводилась расчистка тротуаров и распределение противогололёдных материалов.К уборке городских улиц ночью было привлечено 27 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, \\"Чистики\\", пескоразбрасыватели. Днем на линию выведено 34 машины.Тротуары от снега чистят 130 дворников.Напомним, что дороги и трассы Тверской области от снега чистит 241 единица техники.