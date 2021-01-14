14 января в дежурную службу МЧС позвонили жители города по поводу того, что на улице Новая у дома №1 семилетний мальчик провалился в колодец. Спасатели незамедлительно прибыли на место. Юного тверичанина за считанные минуты достали.Глубина колодца оказалась невелика, и помощник начальника караула пожарно-спасательной части №1 Иван Леонов вытащил упавшего туда ребенка. Его обогрели в пожарной машине и передали врачам из «скорой помощи».В сообщении МЧС сказано, что пострадавший только испугался и промочил ноги. Причины, по которым он провалился, не уточняются.Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств произошедшего. По ее итогам примут процессуальное решение.Региональные спасатели напоминают, что в случае ЧП нужно звонить по телефону 01 (с сотового 101) или 112. Телефон доверия областного МЧС – (4822) 39-99-99.