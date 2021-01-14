Доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова рассказала \\"КП-Тверь\\", на сколько понизится температура воздуха в ближайшее время в Верхневолжье. По ее словам в ночь с четверга на пятницу будет очень холодно.Предстоящей ночью температура воздуха в регионе в среднем понизиться до 25 градусов мороза.В пятницу ожидается температура до -18. При этом, по словам Натальи Сердитовой, выглянет солнышко и пройдет небольшой снежок. В субботу в Верхневолжье будет также морозно и к тому же пасмурно.ночью