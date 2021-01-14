Учащихся школы №50 в 1-ом переулке Вагонников в Твери с 14 января перевели на истанционное обучение. Сообщение появилось на сайте школы.Учиться дома дети будут до 27 января.По информации руководства школы перевод на дистанционное обучение необходим для сбережения здрровья учащихся и коллектива.Как стало известно \\"КП\\"-Тверь\\", за неделю в школе умерли два учителя - педагог дополнительного образования, учитель сценического искусства и руководитель театральной студии \\"Ступеньки\\" Евгений Владимирович Неунывалов умер 9 января, а 14 января скончалась завуч школы, учитель начальных классов Татьяна Константиновна Зайцева.Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.