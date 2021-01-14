14 января на расчистку автодорог регионального и межмуниципального значения Тверской области вышла 241 единица техники. Трассы чистят от снега и обрабатывают противогололедными материалами.Работают: 102 комбинированные дорожные машины, 34 автогрейдера, 59 тракторов с навесным оборудованием. В первую очередь обрабатываются трассы с интенсивным движением и участки повышенной аварийности.Водителей в непростых погодных условиях просят соблюдать осторожность и правила дорожного движения.О затруднениях движения транспорта на дорогах можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.