По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ушедшем году в регионе отремонтировали 242 км автотрасс. Как сообщает областное правительство, в 2021-м поставлена задача привести в порядок 306 км дорог.Напомним, что в прошлом году на дорожные работы по нацпроекту потратили 3,9 млрд рублей.Причем по поручению губернатора Игоря Рудени в регионе стараются ремонтировать автодороги значительными участками - от 20 до 55 километров. Зачем? А чтобы быстрее привести в надлежащее состояние ключевые трассы и приступить к работам на других дорогах.К примеру, автодорогу от Красномайского до Фирово в Вышневолоцком городском округе и Фировском районе отремонтировали за два года. А ремонт автодорог от Осташкова до Ржева через Селижарово и от Твери до села Ильинское Кимрского района завершат уже в текущем году.В областной столице благодаря нацпроекту уже привели в порядок 61,6 км улично-дорожной сети. Работы выполнены на 46 объектах во всех районах Твери.Добавим, что в регионе утверждена программа дорожных работ в 2021-2023 годах. Заявленные в ней планы впечатляют.